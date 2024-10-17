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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نجل إسماعيل هنية ينعى السنوار بعد استشهاده في عملية إسرائيلية

السنوار
السنوار
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نعى نجل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبق، اليوم، استشهاد يحي السنوار رئيس حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل اليوم، في عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إنه تم إجراء تحليل الحمض النووي لجثة يحي السنوار وتم تأكيد إيجابية العينة، ما يدلل على أن السنوار قد اغتيل في العملية العسكرية الإسرائيلية.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو اليوم، لعقد مشاورات أمنية عاجلة، بعد تأكيد استشهاد يحي السنوار في رفح جنوب قطاع غزة.

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