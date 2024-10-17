آينتراخت فرانكفورت يحدد سعرًا خياليًا لبيع عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن سعر بيع النجم المصري عمر مرموش، الذي حدده ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتخلي عن خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم عمر مرموش بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام أندية: ليفربول، أرسنال، مانشستر يونايتد، وست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست ومؤخرًا أستون فيلا، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه نجم المنتخب الوطني.

ويقدم مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الجاري 2024-2025، حتى أصبح أحد نجوم الدوري الألماني هذا الموسم.

ويتصدر عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف في 6 مباريات فقط، كما أنه صنع 4 تمريرات حاسمة، مما جعله محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية.

عمر مرموش

وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، بأن آينتراخت فرانكفورت لن يفرط في مرموش إلا بمقابل مبلغ مالي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يعكس القيمة السوقية العالية التي اكتسبها اللاعب المصري في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بالرغم من رغبة فرانكفورت في تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع مرموش، إلا أن إدارة النادي تواجه معضلة كبيرة، حيث يفتقر الفريق إلى بديل قوي للفرعون المصري مرموش في خط الهجوم، مما قد يدفعها إلى الإبقاء على هداف الفريق الحالي، خاصة وأن رحيله سيؤثر بشكل كبير على قوة الفريق الهجومية.

عمر مرموش من وادي دجلة إلى هداف الدوري الألماني

بدأ مرموش مسيرته الكروية في نادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني عام 2017، قبل أن يخرج للإعارة أكثر من مرة.

وخلال مشواره الاحترافي، لعب مرموش على سبيل الإعارة في أندية سانت باولي وشتوتجارت، قبل أن ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، قبل أن يصبح هدافًا لبطولة الدوري الألماني متفوقًا على الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وتوج عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى أنه حصد جائزة لاعب الشهر في نادي آينتراخت فرانكفورت منذ أيام قليلة.