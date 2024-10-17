حبس صاحب مخزن خردة بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في المعصرة

أمرت نيابة حلوان، بحبس صاحب مخزن خردة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أعمدة إنارة وكابلات ضغط عالي بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط (صاحب مخزن خردة) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (5 أعمده إنارة مقطعة إلي أجزاء - كمية من كابلات الضغط العالى - لمبة تقطيع وإسطوانة غاز- مركبة تروسيكل) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بقصد تقطيعها وبيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.