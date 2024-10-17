ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس صاحب مخزن خردة بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في المعصرة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة حلوان، بحبس صاحب مخزن خردة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أعمدة إنارة وكابلات ضغط عالي بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط (صاحب مخزن خردة) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (5 أعمده إنارة مقطعة إلي أجزاء - كمية من كابلات الضغط العالى - لمبة تقطيع وإسطوانة غاز- مركبة تروسيكل) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بقصد تقطيعها وبيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات المعصرة حبس صاحب مخزن كابلات منطقة المعصرة