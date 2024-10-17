السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بمزلقان المريوطية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10 فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق.

و أوضحت الهيئة، أن السائق فر هاربًا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أدى إلى خروج عدد 6 عربات، وسقوط باقي العربات عن السكة، وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، و عدم عبور السكة إلا من الاماكن المعدة العبور حفاظاً على الأرواح و الممتلكات.