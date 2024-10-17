اتحاد الكرة يتعاون مع وزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين

قام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، في زيارة رسمية إلى مكتب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث التعاون في وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستويي الناشئين والبراعم.

وأكد الكابتن علاء نبيل، على إتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على متسوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، حيث تم الإتفاق على وضع آلية تستهدف التعاون من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة، مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

كما تم الإتفاق على إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ، بهدف إجراء الفحوصات الخاصة باللاعبين، كما تم الإتفاق على بدء التنسيق لإتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.