ألبوم صور من موقع انقلاب عربتي قطار بضائع في البدرشين

تنشر "البوابة نيوز" صورا من موقع انقلاب عربتي قطار بضائع بالقرب من منقطة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، والذي خلف وراءه إصابة 3 أشخاص.

انقلاب عربتي قطار بضائع

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب عربتي قطار بضائع بالقرب من منقطة سقارة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير قطار بضائع خرجت العربات عن المسار وانقلاب عربتي نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، بجروح وكدمات جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

