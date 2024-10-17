طلاب طهطا بسوهاج يتنافسون في مسابقة ثقافية حول أهمية النيل

نظم مركز ثقافة الطفل بطهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، مسابقة ثقافية بعنوان "النيل حياة" بمشاركة طلاب مدرسة الأقباط الإبتدائية المشتركة ومدرسة البارودى الابتدائية.

جاء هذا الحدث تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد نينو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبقيادة ضياء مكاوي رئيس الإقليم وأحمد فتحي المشرف الإداري على فرع ثقافة سوهاج.

وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين فرق الطلاب، حيث تم طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة حول دول حوض النيل، وعدد الأنهار المتفرعة، ودول المنبع والمصب، وأهمية نهر النيل في الحضارة المصرية، وعدد المحافظات التي يمر بها.

وقامت بتقييم إجابات الطلاب لجنة تحكيم مكونة من كوكبة من الخبراء، وهم خالد سيد فهمي وإحسان عبد المغيث حمزة.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال مثل هذه الفعاليات إلى غرس قيم التقدير والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية، خاصة نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لمصر، كما تهدف إلى تنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتعزيز قدراتهم المعرفية في مختلف المجالات.

وحظيت المسابقة بنجاح لافت، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة فيها، مؤكدين أنها فرصة لتوسيع مداركهم حول تاريخ بلادهم وثقافتها.