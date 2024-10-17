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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيطرة مصرية على التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

سيدات الاسكواش
سيدات الاسكواش
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شهد التصنيف العالمى الجديد لسيدات الإسكواش، سيطرة مصرية، بعد انتهاء منافسات بطولة Silicon Valley Open 2024، والتى أستضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التصنيف العالمى للسيدات كالتالى:
1- نور الشربينى تواصل تصدر التصنيف برصيد 2,410 نقطة.
2- نوران جوهر فى المركز الثانى برصيد 2,064 نقطة.
3- هانيا الحمامى فى المركز الثالث برصيد 1,401 نقطة.
4- الأمريكية أوليفيا ويفر تنفرد بالمركز الرابع برصيد 1,039 نقطة.
5- البلجيكية نيلى كول (جيليس) فى المركز الخامس برصيد 877 نقطة.
6- البلجيكية تينى جيليس تعود إلى المركز السادس برصيد 784.5 نقطة.
7- الإنجليزية جورجينا كينيدى تتراجع إلى المركز السابع برصيد 784.2 نقطة وبفارق 0.3 نقطة عن المركز السادس.
8- روان العربى تحتل المركز الثامن برصيد 706 نقطة.
9- الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام فى المركز التاسع برصيد 599 نقطة.
10- أمينة عرفى فى المركز العاشر برصيد 597 نقطة.
11- سلمى هانى برصيد 518 نقطة.
13- فيروز أبو الخير برصيد 460 نقطة.
14- ندى عباس برصيد 440 نقطة.
15- فريدة محمد برصيد 413 نقطة.
20- سنا إبراهيم برصيد 334 نقطة.


وحصدت الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الأولى للبطولة على لقب السيدات، بالفوز على اليابانية ساتومى واتانابى، بنتيجة 3-0 لتتوج بأولى ألقابها الذهبية فى بطولات PSA.

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