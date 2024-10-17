سيطرة مصرية على التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

شهد التصنيف العالمى الجديد لسيدات الإسكواش، سيطرة مصرية، بعد انتهاء منافسات بطولة Silicon Valley Open 2024، والتى أستضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء التصنيف العالمى للسيدات كالتالى:

1- نور الشربينى تواصل تصدر التصنيف برصيد 2,410 نقطة.

2- نوران جوهر فى المركز الثانى برصيد 2,064 نقطة.

3- هانيا الحمامى فى المركز الثالث برصيد 1,401 نقطة.

4- الأمريكية أوليفيا ويفر تنفرد بالمركز الرابع برصيد 1,039 نقطة.

5- البلجيكية نيلى كول (جيليس) فى المركز الخامس برصيد 877 نقطة.

6- البلجيكية تينى جيليس تعود إلى المركز السادس برصيد 784.5 نقطة.

7- الإنجليزية جورجينا كينيدى تتراجع إلى المركز السابع برصيد 784.2 نقطة وبفارق 0.3 نقطة عن المركز السادس.

8- روان العربى تحتل المركز الثامن برصيد 706 نقطة.

9- الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام فى المركز التاسع برصيد 599 نقطة.

10- أمينة عرفى فى المركز العاشر برصيد 597 نقطة.

11- سلمى هانى برصيد 518 نقطة.

13- فيروز أبو الخير برصيد 460 نقطة.

14- ندى عباس برصيد 440 نقطة.

15- فريدة محمد برصيد 413 نقطة.

20- سنا إبراهيم برصيد 334 نقطة.



وحصدت الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الأولى للبطولة على لقب السيدات، بالفوز على اليابانية ساتومى واتانابى، بنتيجة 3-0 لتتوج بأولى ألقابها الذهبية فى بطولات PSA.