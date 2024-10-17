محافظ القاهرة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

شهد دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، لكوادر التنمية المحلية بمحافظة القاهرة، بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير وأعضاء الأكاديمية.

شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٣ أيام في الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر 76 متدربًا من سكرتيري عموم الأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

وقد تناول البرنامج التدريبي الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ، ورؤية مصر 2030، والفساد والأمن القومي، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة في مواجهة الفساد.

وألقى محافظ القاهرة، خلال الحفل محاضرة عن الرؤية الاستراتيجية للقاهرة، والتعاون مع المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.