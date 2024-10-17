رئيس جامعة أسيوط يتفقد الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي تمهيداً لافتتاحه

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ جولة تفقدية، اليوم الخميس ١٧ من أكتوبر، بالاستقبال العام بالمستشفى الرئيس الجامعي؛ حيث من المقرر أن يتم افتتاحه قريبًا.

شملت جولة الدكتور المنشاوي؛ الاطمئنان على الانتهاء من أعمال الإحلال، والتجديد بالاستقبال العام، وذلك ضمن عمليات التطوير، والتحديث الشاملة التي تشهدها جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الإستراتيجية؛ لدعم ، وتطوير المستشفيات الجامعية؛ بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتحسين كافة أوجه الرعاية الطبية، وتقديم الخدمات العلاجيةبمستوى متميز.

رافق رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتورة دينا على مدير الاستقبال، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمصمم المعماري للمشروع، والمهندسة عبير بخيت مدير عام الشئون الهندسية للمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى أن التوسعات بالاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيس، تقع على مساحة (٢٠٠٠) متر، وبطاقة استيعابية (٦٠) سريراً، وبلغت التكلفة المالية (٢٥) مليون جنيه، وتضم غرفاً لفحص المرضى بطاقة استيعابية (٣٢) سريراً، وعنابر ملاحظة للمرضى، إلى جانب أماكن مخصصة؛ لاستقبال المرضى، والتدخلات الجراحية البسيطة، وعناية مركزة، بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية المطلوبة؛ لمرضى الاستقبال، والتي تشمل: (معامل، أشعة) ، وكذلك جناح إداري.

وأضاف الدكتور المنشاوي: إن أعمال الإحلال، والتجديد شملت التطوير الشامل للاستقبال العام ، وإعادة التصميم المعماري، ومراعاة تطبيق كافة اشتراطات مكافحة العدوى، والأكواد العالمية، والمحلية، والمطبقة بالمستشفيات الجامعية؛ لضمان استمرار جودة الخدمة الطبية المقدمة لملايين المرضى المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط، من مختلف محافظات الصعيد.