أول تعليق من مبابي بعد استلام جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن سعادته الغامرة بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر سبتمبر الماضي.

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن فوز مبابي بجائزة لاعب الشهر في النادي، بعدما قدم أداء مميزًا خلال الشهر الماضي.

وتمكن مبابي من التفوق على زملائه المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، وهم: الظهير الأيمن داني كارفخال والثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو.

تصريحات مبابي

وقال مبابي في تصريحاته لموقع نادي ريال مدريد بعد استلامه جائزة لاعب الشهر: «أنا سعيد للغاية وفخور بهذا التكريم، وأود أن أشكر جماهير ريال مدريد على دعمهم المستمر لي».

وأضاف: «الشيء الأهم هو أننا حققنا نتائج جيدة خلال الشهر الماضي، والفوز بهذه الجائزة يمثل حافزًا إضافيًا لي لمواصلة العمل الجاد».

وأتم كيليان مبابي: «أمامنا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، ونحن كفريق عازمون على تحقيق المزيد من الإنجازات. آمل أن أستمر في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

أرقام مبابي مع ريال مدريد

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، شارك مبابي في 11 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف آخر.

تعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وكان كيليان مبابي وقع على عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2029، وبدأ رحلته مع نادي طفولته الذي كان يرغب في الانضمام إليه منذ سنوات.