محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة طالبة الجلالة ويمنحهم رحلة عمرة

قدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدى ميرنا أشرف الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة .

حيث أعرب المحافظ ونائبته خلال زيارتهما لمنزل الأسرة عن خالص تعازيهما لوالدى الفقيدة كما دعا الله أن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء .

كما نقل الدكتور أيمن الشهابى تعازى أبناء المحافظة، قائلاً " الجميع فى حالة حزن على ابنتنا ميرنا وأؤكد حرص المحافظة على تقديم أى سُبل دعم ممكنة إلى الأسرة للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم "، و أشار أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالد ووالدة الطالبة من خلال أحد الجمعيات الأهلية .

شيع الآلاف من الأسر والعائلات في منطقة باب الحرس في دمياط جنازة الطالبة منة اشرف الجنيدي الطالبة بجامعة الجلالة والتي لقت مصرعها في الحادث الماساوي في اتوبيس نقل طلاب جامعة الجلالة .

شيع الأهالي جثمان الطالبة في مشهد جنائزي مهيب عقب صلاة الظهر من مسجد النور بمنطقة باب الحرس بمدينة دمياط وخرجت الجنازة ودفنت وسط بكاء أسرتها وزملائها وأقاربها

الورود والدموع تتصدر الجنازة

كما تم وضع الجثمان في سيارة تكريم الموتى تعلوها الورود وتحفها دموع وبكاء اسرتها وذويها والمئات من اهالي محافظة دمياط .

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق، بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لطلاب جامعة الجلالة المصابين في الحادث الأليم.