قبول أولى دفعات الدراسة بـ دبلومتيّ "الإخصاب المساعد" و"المناظير النسائية" بجامعة أسيوط

أعلن مستشفى صحة المرأة، بجامعة أسيوط؛ قبول أول دفعة للدراسة في اثنتين من الدبلومات المستحدثة؛ لأول مرة هذا العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، وهما: دبلوم "الإخصاب المساعد"، ودبلوم "المناظير النسائية"، والمخصصتان للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير، أو الزمالة في التوليد وأمراض النساء، أو ما يعادلها، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إنه تمّ اعتماد الدبلومتين من المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الصحي الطبي المصري الأعلى، ونقابة الأطباء، ويحصل الأطباء خلالها على شهادات مُعترف بها محليًا، ودوليًا، لافتاً أن الدراسة بالدبلومتين تتم خلال عام أكاديمي كامل، من خلال مناهج دراسية عالمية؛ تواكب أحدث التطورات في مجالات النساء والتوليد، إلى جانب الاطلاع على أفضل، وأحدث التقنيات في الممارسات العالمية في هذا التخصص، والتدريب العملي المكثف؛ على أيدي خبراء، وأساتذة من جامعة أسيوط، وعدد من الجامعات المصرية، والأجنبية.

يأتي انطلاق الدراسة بالدبلومتين؛ في إطار حرص جامعة أسيوط؛ على التوسع في التخصصات الجديدة في كافة أفرع التعليم بالجامعة، وإضافة تخصصات بينية دقيقة؛ تعزز ودجودها التنافسي؛ تعليمياً، وبحثياً على كافة الأصعدة، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتشمل دراسة "دبلوم الإخصاب المساعد"؛ تغطية أحدث التطورات في هذا المجال، بما في ذلك: تشخيص، وعلاج العقم عند الرجال والنساء، وتقنيات الإخصاب المساعد المتقدمة IVF، ICSI، PGT؛ الحفاظ على الخصوبة، إلى جانب أحدث الأبحاث، والدراسات في هذا المجال، وكذلك الجوانب الأخلاقية، والقانونية المتبعة، فضلاً عن المشاركة في إجراءات التلقيح الصناعي، ومتابعة الحالات، ويستمر باب التقدم للدراسة بالدبلوم حتى ٢٧ من أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق عبد الراضي أستاذ الإخصاب المساعد والحقن المجهري، بكلية الطب.

وفيما بتعلق بدبلوم "المناظير النسائية"؛ تتضمن الدراسة ثلاث مراحل، الأولي هي: القواعد الأساسية في جراحة المناظير، والثانية؛ جراحات المناظير المتوسطة، والثالثة؛ جراحات المناظير المتقدمة، على أن يجتاز الأطباء عدداً من الاختبارات العملية، والنظرية؛ عقب انتهاء كل مرحلة، وفي المرحلة النهائية، ويمتد باب القبول بها حتي ٢٠ من أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف: الدكتور أحمد فائق أستاذ جراحة المناظير، والمشرف الأكاديمي للدبلوم، والدكتور محمود ذخيرة مدير وحدة جراحة المناظير النسائية، ومنسق الدبلوم.