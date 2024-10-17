ظهرت ملامح التصنيف العالمى الجديد للمحترفين بعد انتهاء منافسات بطولة Silicon Valley Open 2024 للإسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التصنيف كالتالى:
1- علي فرج يواصل تصدر التصنيف برصيد 2,171 نقطة.
2- مصطفى عسل فى المركز الثانى برصيد 1,931 نقطة.
3- النيوزلندى بول كول فى المركز الثالث برصيد 1,600 نقطة.
4- البيروفى دييجو الياس فى المركز الرابع برصيد 1,475 نقطة.
5- مازن هشام يعود إلى المركز الخامس برصيد 862 نقطة.
6- الويلزى جويل ميكين يقفز إلى المركز السادس برصيد 776 نقطة.
7- طارق مؤمن يستمر فى المركز السابع برصيد 776 نقطة وبفارق 0.2 نقطة عن المركز السادس.
8- كريم عبد الجواد يتراجع 4 مراكز ويحتل المركز الثامن برصيد 765 نقطة.
9- محمد الشوربجى فى المركز التاسع برصيد 719 نقطة.
10- مروان الشوربجى فى المركز العاشر برصيد 649 نقطة.
11- يوسف سليمان برصيد 565 نقطة.
13- علي أبو العينين برصيد 443 نقطة.
15- فارس دسوقى برصيد 414 نقطة.
17- يوسف إبراهيم برصيد 396 نقطة.
وخسر المصري يوسف سليمان، لقب بطولة Silicon Valley Open 2024 والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهزيمة فى النهائى أمام الويلزى جويل ميكين بنتيجة 3-1.
البوابة سبورت
تعرف على التصنيف العالمى لرجال الإسكواش بعد انتهاء بطولة Silicon Valley Open 2024
ظهرت ملامح التصنيف العالمى الجديد للمحترفين بعد انتهاء منافسات بطولة Silicon Valley Open 2024 للإسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.