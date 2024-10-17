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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التفتيش ومتابعة سير العمل بقطاع الخدمات الصحية بمركز مطاي بالمنيا

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تابع عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، أعمال المرور على الوحدات القروية بإشراف  نواب رئيس المركز، وقام عادل عبد الوهاب رئيس قرية إبوان، بالمرور ومتابعة الوحدة الصحية بقرية الكوادي، لمتابعة سير العمل وانتظام العمل بالوحدة الصحية، من حيث تواجد الفريق الطبي في ميعاد العمل الرسمي، والتفتيش على مرافق المياه والكهرباء. 

وشدد على ضرورة التأكد من توافر الآمصال بمقر الوحدة الصحية ومتابعو وسائل الحماية ورصيد الأمصال و رصيد الالبان في المخازن، ومتابعه وسائل الحماية والآمان، ولبيان مدى جودة وملائمة تقديم الخدمة للمواطنين، وقياس مدى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة. 

ووجه رئيس المركز، إدارة التفتيش و الرقابة ورؤساء القرى، بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز سواء الوحدات القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعة للمركز.

أخبار محافظة المنيا عويس قاسم غريانى رئيس المركز