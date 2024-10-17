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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: غالبية قرى البقاع اللبناني خالية من سكانها بسبب استهداف الاحتلال

قرى البقاع اللبناني
قرى البقاع اللبناني خالية
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قال العميد سمير القزح، الخبير العسكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف وقصف المنازل ومخازن الذخيرة في مدينة البقاع جنوب لبنان دون أي إنذارات مسبقة، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية طالبت بعدم استهداف المدنيين، لأن هناك عدد كبير من المدنيين يسقطون بين قتيل وجريح.
وأضاف «القزح»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال بدأ في توجيه إنذارات لكل المدن التي يعتبر بداخلها مخازن ذخيرة أو مراكز لوجستية لحزب الله.

وأوضح، أنّ الاحتلال بعد ساعة من توجيه كل إنذار كان يقصف المنزل المستهدف والمحدد في الإنذار الذي أعلنه، ولكن هذه القرى أصبحت غالبيتها فارغة من سكانها بسبب استهداف الاحتلال.


 

العميد سمير القزح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة البقاع جنوب لبنان