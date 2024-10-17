خبير: غالبية قرى البقاع اللبناني خالية من سكانها بسبب استهداف الاحتلال

قال العميد سمير القزح، الخبير العسكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف وقصف المنازل ومخازن الذخيرة في مدينة البقاع جنوب لبنان دون أي إنذارات مسبقة، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية طالبت بعدم استهداف المدنيين، لأن هناك عدد كبير من المدنيين يسقطون بين قتيل وجريح.

وأضاف «القزح»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال بدأ في توجيه إنذارات لكل المدن التي يعتبر بداخلها مخازن ذخيرة أو مراكز لوجستية لحزب الله.

وأوضح، أنّ الاحتلال بعد ساعة من توجيه كل إنذار كان يقصف المنزل المستهدف والمحدد في الإنذار الذي أعلنه، ولكن هذه القرى أصبحت غالبيتها فارغة من سكانها بسبب استهداف الاحتلال.



