رئيس مطاي يتابع تنفيذ حملة إشغالات بالمدينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاى، بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

ووجه رئيس المركز بالعمل علي أزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينه المنورة.

وتمكنت إدارة الإشغالات من رفع كافة الإشغالات بشارع الثورة والشوارع الرئيسة بالحي والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحة للمارة والسيارات. وضرورة وضع صناديق القمامة أمام المحال.

وفي نفس السياق وجه رئيس المركز السادة النواب ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة اللحظية لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق.

وحث رئيس المركز السادة أصحاب المحال التجارية علي عدم وضع أي إشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم إنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.