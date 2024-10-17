مصدر أمني: الإخوان الإرهابية تحاول إثارة البلبلة وتضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها

أوضح مصدر أمني، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى المتضمن تضرر إحدى السيدات من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محضر بقسم شرطة المرج بالقاهرة ضد بعض الأشخاص، لقيامهم بالتعدى عليها وعلى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما .

وأوضح المصدر الأمني، أنه بتاريخ 13 الجارى حضر لديوان قسم شرطة المرج (زوج المذكورة )، وقرر بتضرره من ( فرد أمن إدارى بأحد المستشفيات بدائرة القسم ) لقيامه بالتعدى عليه ، وباستدعاء الأخير أفاد بحدوث مشادة كلامية بينهما لعدم التزام زوجة الأول بالدور المخصص لها لتوقيع الكشف الطبي عليها ومحاولتهما الدخول عنوة قبل الآخرين، وطلب الطرفان الصلح و التراضي فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وفى وقت لاحق توجه (زوج المذكورة) إلى نيابة المرج وتقدم بطلب للتحقيق فى شكواه ضد (شخصين محددين) من أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى المشار إليها لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمة بالوجه، وباستدعاء المشكو في حقهما و سؤالهما اتهما الشاكي بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابة أحدهما لذات السبب، وأقر الطرفين بالصلح بالنيابة العامة.

وتبين قيام السيدة المذكورة بنشر مقطع الفيديو للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب، وتبنى إدعاءات زائفة و ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة وتضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.