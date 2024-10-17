الجيزة تنظم بطولة دوري المصالح الحكومية

تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جرى إجراء القرعة العلنية لبطولة دوري المصالح الحكومية اليوم الخميس، بنادي الدقي الرياضي ، بالجيزة في لعبتي كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة (رجال) للموسم الرياضي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنادي الدقي الرياضي ، وقد جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة - فرع الجيزة، واللجنة الرياضية بمحافظة الجيزة .

وجاء ذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة - فرع الجيزة برئاسة خالد فؤاد رئيس مجلس الإدارة والكابتن محمود منطاش مدير الإتحاد والكابتن صلاح مطر مسئول النشاط الرياضي بالاتحاد وبين اللجنة الرياضية بمحافظة الجيزة برئاسة هشام مصطفى الجندي - رئيس مجلس الإدارة .

يتكون دوري المصالح الحكومية في كرة القدم الخماسية من عدد ١٢ فريق ، تم تقسيمهم إلي ثلاثة مجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى وتضم الفرق التالية ( المجتمعات العمرانية ، محافظة الجيزة ، هيئة المساحة ، المعهد القومي للبحوث )

المجموعة الثانية تضم الفرق التالية : ( المطابع الاميرية ، هيئة التعمير ، الشباب والرياضة ، البنك الزراعي بالجيزة )، المجموعة الثالثة وتضم الفرق التالية ( تجميل الجيزة ، المصل واللقاح ، مجلس الدولة ، الصوت الضوء ).

وصرح هشام مصطفى الجندي - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمحافظة الجيزة ، بأن المحافظة تشترك هذا العام في لعبتي كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة وأن فرق المحافظة لن تتدخر جهدا في تقديم أداء مشرف يليق باسم محافظة الجيزة ويؤهلها باذن الله للتتويج باللقب في هذا الموسم من بطولة دوري المصالح الحكومية ٠

وأضاف الجندي أن الدوري سيبدأ خلال الفترة من ٤ / ١١ / ٢٠٢٤ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ بنادي الدقي الرياضي بالجيزة.