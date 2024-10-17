كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية السياسة والاقتصاد، بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥/٢٠٢٤، وكذلك اليوم التعريفي لشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، تحت إشراف الدكتور نجاح الريس عميد الكلية، والدكتور محمد نور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وسط حضور لافت من الطلاب.

وأِشار رئيس الجامعة، أنه يتم تنظيم حفلات استقبال الطلاب، والأنشطة التعريفية مع بداية الدراسة لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب الجدد بعد انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يختلف كليا عن طبيعة الحياة والدراسة داخل الجامعة، لذا تحرص جميع الكليات النظرية والعلمية والتطبيقية على إقامة اليوم التعريفى لطلابها.

وبدأ الحفل بتحية العلم والسلام الوطني، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وتخللها كلمات الترحيب من عميد ووكلاء الكلية بالطلاب الجدد والقدامي.

ورحب الدكتور نجاح الريس، عميد الكلية بالطلاب وتهنئتهم على الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد، مشيرا إلي معايير الالتزام الأخلاقي وحقوق الطلاب وواجباتهم، ناقلا لهم تحيات رئيس الجامعة وترحيبه بالطلاب وتمنياته لهم بعام دراسي موفق وسعيد . وحث الطلاب على احترام القيم الجامعية والاجتماعية وان يحرصوا على التحلى بالإرادة والاجتهاد فى الدراسة وان فرص العمل كثيرة لمن يحرص على تنمية مهاراته الخاصة اضافة للتفوق العلمى .

وتضمنت كلمات الحضور، الإشادة بجهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، من أجل تقديم خدمات عملية تعليمية طبقا لمعايير الجودة، لتخريج طلاب متميزين يتمتعون بجودة مهنية عالية ينافسون السوق المحلي والعالمي، مقدماً لهم كل الدعم، واعداً بالمتابعة المستمرة و الحرص على توفير كافة المتطلبات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الأقسام من الخريجين لشعبة اللغة العربية والانجليزية وتكريم أوائل الأقسام من الشعبتين للسنوات السابقة .