رئيس بنى مزار: أعمال نظافة مستمرة بأحياء المدينة

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، حملات النظافة المستمرة بأحياء المدينة.

وشددت على رؤساء الأحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

حيث قامت أحياء المدينة بأعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع ابو حسيبة وشارع الحرية و طريق السلام، وطريق صندفا وطريق القيس وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة وطريق الكورنيش .

بالإضافة إلى كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات بالفترة الصباحية والمسائية لتحسين منظومة النظافة.