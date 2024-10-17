مصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء عمله بمزرعة دواجن بالفيوم

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي اثناء عمله بمزرعة دواجن بناحية قرية كحك التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها إخطاراً من مستشفى إبشواي المركزي باستقبالها جثة شاب يدعى " محمود أحمد عباس" 17 سنة مصاب بصعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث مركز الشواشنة برئاسة الرائد مصطفي قرني رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء عمل الشاب بمزرعة دواجن بناحية قرية كحك اصيب بصعق كهربائي نتج عن ماس بأحد اسلاك الدفاية الكهربائية بالمزرعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة لحين انتداب الطب الشرعي لمناظرتها ومباشرة التحقيقات.