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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الإمارات

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة منذ قليل، على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏
وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري بعثة الأهلي في الإمارات