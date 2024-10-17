السوبر المصري.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة منذ قليل، على ملعب التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.
وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون على هامش المران.
وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.