السوبر المصري.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة منذ قليل، على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.