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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هئية البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار
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أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أمريكيين، القول اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت «واشنطن» أن جنودها ربما اغتالوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
 

هئية البث الإسرائيلية المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار