كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تُطلق أولى ورش العمل التدريبية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ نظّمت كلية الفنون الجميلة، بالجامعة، يوم الأربعاء الموافق 16 من أكتوبر، بالتعاون مع إدارة الموهوبين، والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط؛ أولى ورش العمل التدريبية؛ لتنمية قدرات، ومهارات طلاب مرحلتىّ الإعدادية، والثانوية، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

شهدت الفعّالية حضور؛ الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عيد محمود مدير إدارة الموهوبين، والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد أحمد محمود موجه عام التربية الاجتماعية، بمديرية التربية والتعليم، بأسيوط، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب بالكلية ، فضلاً عن مشرفي الإدارات التعليمية بأسيوط، من إدارات (الفتح، أبنوب، ومنفلوط)، وعدد (37) طالباً وطالبة.

أكد الدكتور أحمدالمنشاوى؛ أهمية الورش التدريبية، التي تقدمها كلية الفنون الجميلة؛ لتنمية قدرات، ومهارات طلاب مرحلتىّ الإعدادية، والثانوية، بمشاركة نخبة من الأساتذة، والهيئة المعاونة، وطلاب الكلية؛ لاكتشاف الموهوبين من أبناء المدارس، والعمل علي صقل مواهبهم؛ وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة، لبناء الإنسان"، التى ترتكز على التنمية الذاتية، والتعليمية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح، متعلم، متمكن، ومثقف؛ للمجتمع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد العليم؛ بالمستوى المتميز للمشاركين بالورشة، والأعمال التي أنتجها طلاب، وطالبات المرحلة الإعدادية، بثلاث إدارات تعليمية بأسيوط، موجهاً بتنظيم معرض يضم أفضل الأعمال الفنية لهم، بعد انتهاء سلسلة ورش العمل؛ تقديراً لمشاركتهم، ومجهوداتهم، المتميزة.

وأوضح الدكتور خالد صلاح: أن الأنشطة التي تم تقديمها في الورشة، اشتملت على التعريف بالفنون التشكيلية، وأثر البيئة علي الفنان، إلى جانب استعراض نماذج تعليمية، وشرح لكيفية البدء في العمل الفني، وأهم الأسس؛ انتهاءً بقيام الطلاب بتطبيق ذلك في أحد الأعمال المستوحاه من الطبيعة.

وفى سياقٍ متصل، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، إلى أن هذه الورشة التدريبية؛ تعد الأولى ضمن (6) ورش تدريبية، تعقدها كلية الفنون الجميلة، خلال شهر (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر)؛ لطلاب مرحلتىّ الإعدادية، والثانوية بثلاث إدارات تعليمية بأسيوط، من إدارات (الفتح، أبنوب، ومنفلوط).

ووجه خالد عيد؛ الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور المنشاوى، على تعاونها المثمر مع الإدارات التعليمية؛ تنفيذاً للمبادرة الرئاسية" بداية جديدة، لبناء الإنسان "، من خلال تنظيم ورش فنية؛ لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين من مرحلتىّ الإعدادية، والثانوية، وذلك لإعداد أجيال جديدة تشارك بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.



جديراً بالذكر، أنه شارك فى الأعمال التنظيمية للورشة التدريبية: مخلص فاروق أمين الكلية، وأحمد عطيفي مدير رعاية الطلاب، وإسلام سعد محمد، وسهام عبدالمطلب محمد أخصائي إدارة رعاية الطلاب بالكلية.