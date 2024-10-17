رئيس بنى مزار: إزالة ٧ حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمدينة

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٧ حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف ببنى مزار .

فقام عبدالله ربيع نائب رئيس المركز وياسر صلاح رضوان سكرتير المركز واسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومحمد ابو الليل رئيس حي شمال ومحمد عيد رئيس حي شرق ومنتصر صلاح رئيس حي جنوب بفك شدة خشبية لدور اول علوي بحى جنوب المدينة بجوار هيلتون.

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية و سلطان الصقر مدير الازالات والاشغالات بالمركز وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من :

- إيقاف الأعمال بشدة خشبية لاعمدة خرسانية لدور أرضي بأرض ابو دربالة على مساحة قيراط ونصف بحوض أبو العمرو خلف الساحة.



- إزالة حالة عبارة عن محطة ردم بحوض الخور على مساحة نصف قيراط.



-إيقاف الأعمال بحفر خوازيق بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو .



- إيقاف الأعمال بصبة لبشه خرسانية بأرض ابو دربالة حوض الميرزا والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.



-ايقاف حالة صبة لبشة خرسانية بحوض المرزا وتم التحفظ علي الخلاطة بالحسينية.



- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور ثامن علوى بأرض القصبى والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.