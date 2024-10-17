بمشاركة 13 فناناً عربياً ناشئا.. انطلاق برنامج "القاهرة تنادي".. اليوم

ينطلق اليوم برنامج (القاھرة تنادي) للفنانین في مجال الفنون الأدائية، والذي يضم إقامة فنية وبرنامج تدريبي للفنانين الناشئين، ويقدم عدد من عروضهم خلال النسخة الثانية عشر من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في القاهرة "دي-كاف"، والمقام خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

يستضيف البرنامج التدريبي 13 فنانًا عربيًا ناشئًا في مجال الفنون الأدائية ممن يقيمون في مصر والعالم العربي والمملكة المتحدة للإقامة والمشاركة في برنامج تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع، وتركز الدورات خلال الفترة الصباحية على النھج والأسلوب الفني الخاص بالمشاركين، و كیفیة الترویج لأعمالھم على المستويين الإقليمي والدولي، حتى يتمكن الفنانون من تطویر قدراتھم الفنیة والمھنیة بالتوازي، كما يحضر ويتفاعل المشاركين مع عروض مھرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، وتتاح لھم فرصة مقابلة الفنانین بعد العروض لمناقشة عروض المھرجان.

وخلال الأسابيع الثلاثة، یعمل المشاركون على تجھیز نبذات عن مشروعاتهم، لتقدیمھا لمجموعة من المبرمجين المشاركين بالمهرجان من المنطقة العربیة والمملكة المتحدة كما يقدم البرنامج 8 عروض لفنانين عرب ناشئين ممن يقيمون في مصر والمنطقة العربية والمملكة المتحدة، لعرضھا على جمھور القاھرة ومجموعة من المبرمجين من المنطقة العربیة والمملكة المتحدة، بهدف تسليط الضوء على أعمال مبتكرة تتناول القضايا المعاصرة وتقدم منظورات فنية جديدة.

يذكر أن برنامج (القاهرة تنادي) هو مبادرة أطلقها الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، والذي يهدف لدعم الفنانين العرب، ودعم المشھد الفني العربي المعاصر، ويوفر الملتقى منصات لعرض أعمال الفنانين العرب، وإنتاج أعمال فنية للفنانين المتمرسين، وإعلاء الأصوات الفنیة المتنوعة في المنطقة، كما یمھد البرنامج الطریق لتوفير الاستقرار المالي للفنانين، وتوسيع قاعدة جمهورهم، وتعزيز التفاهم المتبادل بین العالم العربي والثقافات الأخرى، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني.