الإعلام العبري يكشف موقع اغتيال يحيى السنوار

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس عن الموقع الذي يرجح أن يحيى السنوار زعيم حماس قتل فيه، بعد الأنباء التي وردت من جانب جيش الاحتلال في هذا الشأن.

اغتيال يحيى السنوار

وقالت القناة 13 العبرية إن عملية اغتيال يحيى السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأشارت القناة الـ12 العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة بعد ورود أنباء عن اغتيال السنوار.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إسرائيلي كبير لوسائل إعلام عبرية أن تقييم المؤسسة الأمنية الحالي هو أن هناك احتمالات عالية بأن يكون زعيم حماس يحيى السنوار قتل بواسطة الاحتلال الإسرائيلي.

مقتل يحيى السنوار

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقيّم ما إذا كان أحد القتلى الثلاثة الذين قتلوا مؤخرًا على يد قواته في غزة هو السنوار، مضيفًا أنه لم يتم العثور على رهائن في المبنى الذي قُتل فيه الثلاثة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وفي نفس السياق، أكد تقرير للقناة 14 العبرية أن الجثة التي يشك جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تعود ليحيى السنوار وجدت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال أنه يفحص الحمض النووي للجثة التي يشتبه أنها تعود للسنوار، كما أضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، بأن التقديرات تشير إلى نجاح مقتل السنوار.

وأضافت هيئة البث، بأن إسرائيل لديها الحمض النووي للسنوار لأنه كان معتقلا وسيسهل مماثلته مع الجثة المشتبه بها.