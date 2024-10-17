وسائل إعلام إسرائيلية: «نتنياهو» يدعو إلى مشاورات أمنية عاجلة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أمريكيين، القول، بأن إسرائيل أبلغت «واشنطن» أن جنودها ربما اغتالوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.