واشنطن: قصفنا مخازن أسلحة حوثية بقاذفات B-2 الشبحية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قصفت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية في عدة مناطق تابعة للحوثيين في شمال اليمن، باستخدام قاذفات B-2 الشبحية الدقيقة التي لا يمكن كشفها عبر الرادارات.



واعتبرت الولايات المتحدة أن استخدام تلك القاذفة الاستراتيجية رسالة لإيران، خاصة وأن تلك الطائرة بالتحديد من القاذفات الدقيقة القادرة على التخفي ويمكنها ضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها استهدفت مخازن الصواريخ التي استهدفت السفن الأمريكية المارة في البحر الأحمر.



وقالت وزارة الدفاع الأمركيية "البنتاجون" إن تلك الضربات جاءت بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونفذت حوالي 5 ضربات على مواقع تخزين السلاح الحوثي، وأنها لم تسقط أي ضحايا من المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سبقا أن نفذا عدة ضربات على منشآت عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في مناطق اليمن الشمالية، بعد الضربات التي وجهها الحوثيين على سفن أمريكية وإسرائيلية تمر في البحر الأحمر.