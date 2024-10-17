كاف يختار المغرب لاستضافة الحفل السنوي للكرة الذهبية الإفريقية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، دولة المغرب للمرة الثالثة على التوالي، لتنظيم الحفل السنوي للكرة الذهبية الأفريقية، يوم 16 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم 16 ديسمبر، والذي يتضمن جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، وعدة جوائز فردية وجماعية.

واحتضنت المغرب آخر نسختين في مجمع محمد السادس، وتوج بها السنغالي ساديو ماني، وفى مراكش توج بها النيجيري أوسيمين، وهي التي ستحتضن أيضا النسخة الثالثة هذه المرة.

وسيشارك المغرب في سباق التتويج بالكرة الذهبية الأفريقية بعدد قوي من اللاعبين وهم إبراهيم دياز، أشرف حكيمي وكلاهما توج بـ 5 ألقاب رفقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسفيان رحيمي بطل وهداف أبطال آسيا مع العين الإماراتي والهداف التاريخي للعرب والأفارقة في أولمبياد باريس وأيوب الكعبي هداف وبطل دوري المؤتمر الأوروبي.

