محافظ الشرقية يتفقد مبنى مستشفى طب وجراحة العيون

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمبنى مستشفى طب وجراحة العيون “الرمد الجديد“ بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التشطيبات والتجهيزات الجارية بالمستشفى وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمبنى ودخوله الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وليمثل إضافة قوية لقطاع الصحة بالمحافظة.

قدم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة شرح تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المبنى وتمت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان و مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علويه ويضم عيادات خارجيه واقسام داخليه بقدره إستيعابيه 17 سرير بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية يضم 4 غرف عمليات وغرف إقامة وصيدليات وخدمة معاونة.

كلف المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الخاصة بالتجهيزات النهائية بالمستشفى والتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق لتكثيف أعمال النظافة والتجميل خارج المستشفي وكذلك متابعة أعمال توصيلات كابلات الكهرباء الخاصة بالمستشفي وتذليل أي عقبات تحول دون الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما أعطى المحافظ تعليماته للسكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق كافة المواصفات والمعايير الهندسية لدخول المستشفى الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لإعداد الدراسات اللازمة، لتطوير المبنى القديم وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الموقع بما يتلاءم مع الشكل المطور والحضاري للمبني الجديد.

أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتخصصة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزه للمرضى وللمتردين عليها.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة و شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.