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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: الترجيحات لدى المنظومة الأمنية تشير إلى اغتيال السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الترجيحات لدى المنظومة الأمنية تشير إلى اغتيال السنوار، ويتم فحص الحمض النووي لتأكيد النتائج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
كما ذكر موقع نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنّ إسرائيل أبلغت واشنطن أن جنودها ربما اغتالوا يحيى السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

IMG-20241017-WA0033
IMG-20241017-WA0033
إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي السنوار الحمض النووي المنظومة الأمنية مسؤولين أمريكيين نيويورك تايمز يحيي السنوار