جيش الاحتلال: الترجيحات لدى المنظومة الأمنية تشير إلى اغتيال السنوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الترجيحات لدى المنظومة الأمنية تشير إلى اغتيال السنوار، ويتم فحص الحمض النووي لتأكيد النتائج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كما ذكر موقع نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنّ إسرائيل أبلغت واشنطن أن جنودها ربما اغتالوا يحيى السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

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