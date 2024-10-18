من حلم إلى حقيقة.. مشروع الصرف الصحي بالمنشأة يرى النور بعد توقف ٢٤ عامًا

مر عقدان من الزمن، وشهدت مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج خلالها العديد من التطورات، إلا أن مشروع الصرف الصحي ظل عالقا في دوامة التأجيل والإهمال، وكانت المعوقات تحاصر المشروع من كل جانب، فالتعقيدات الإدارية، والنقص في التمويل، وغياب الإرادة السياسية، كلها عوامل ساهمت في توقف هذا المشروع الحيوي الذي بدء عام ٢٠٠٠م.

كان المشروع أشبه بطفل يتيم، يتضور جوعًا وسط كبار العائلة، كلما حاول أحدهم رعايته، ظهرت عقبة جديدة تعيقه عن النمو، لكن الإصرار لم ينقطع، والأمل ظل يحدو قلوب الأهالي، فالصرف الصحي ليس مجرد مشروع إنشائي، بل هو حلم بحياة كريمة، بحياة خالية من الأمراض والأوبئة."

ومع مرور الوقت، بدأت تتغير الأمور، فقد شعر المسؤولون بأهمية هذا المشروع، وبدأت الجهود تتضافر لإزالة العقبات التي كانت تحول دون تنفيذه، وتم عقد العديد من الاجتماعات والورش العمل، وتم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن.

مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشأة ، يقع علي مساحة كلية 40 فدانا تقريبا، وتعمل المحطة بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال حوالي مليار جنيه تقريبا.

تخدم المحطة 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز ومدينة المنشاة وعدد المستفيدين الحاليين من المحطة حوالي 500 ألف نسمه تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين حتى عام 2057 إلى مليون ونصف المليون نسمة.





تخدم المحطة عدة قرى هي " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلى، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد على، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الأحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية".

كان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قد اعلن عن إنهاء معاناة أهالي مدينة المنشاة، وتحديد موعد 20 أكتوبر الجاري لإطلاق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي المنشاة، وتحديد الأول من نوفمبر القادم موعدا للتشغيل النهائي للمشروع

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم " 3 " بمدينة المنشاة.

ووجه محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية بوضع خطة عاجلة للرصف والتجميل والتشجير، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، والبدء في تنفيذها مباشرة عقب تشغيل مشروع الصرف الصحي، والاستعداد لذلك برفع جميع الإشغالات والتعديات بالشوارع، وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الإضاءة بها طبقا لخطة الترشيد المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن مشروع صرف صحي المنشاة كان أحد المشروعات المتعثرة، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2000م، وواجه العديد من المعوقات التي أدت إلى توقف المشروع، وتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية خلال الآونة الأخيرة، وإزالة كافة المعوقات ليظهر المشروع للنور خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أهالي مركز ومدينة المنشاة .

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