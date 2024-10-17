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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق اندلع بأشجار وسيارة بحي العبودي بالفيوم.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود، شب بعدد من الأشجار ، وإمتداد إلى سيارة ملاكي، وذلك بشارع العبودي بحي المسلة، دون وقوع أي إصابات.
وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ،  تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشارع العبودي، وعلى الفور انتقل مأمور القسم وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية إحتراق مجموعة من الأشجار واحتراق جزئي بسيارة ملاكي، نتيجه حدوث ماس كهربائي.
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق. 

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