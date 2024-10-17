محافظ الدقهلية: محمود العربي نموذج لرجل الأعمال الشريف.. وأتمنى الشباب يحذو حذوه

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المرحوم الحاج محمود العربي يعد نموذج لرجل الأعمال الوطني الشريف المكافح متمنيا ان يرى شباب لديهم الحافز بأن يحذو حذوه .

وأضاف المحافظ: "لا توجد قصة نجاح الا وخلفها قصة كفاح" مشيرا الي ان هناك نماذج لرجال اعمال ناجحين وشرفاء امثال المرحوم الحاج "محمود العربي" وغيره الكثير والكثير في وطننا العزيز لهم دورهم البارز في إتاحة فرص العمل الكريم للشباب في كافة المجالات".

وتابع مرزوق: "احترم طموح الشباب ولكن يجب ان يكون هذا الطموح مرهونا بالكفاح والصبر وبذل الجهد والاقتداء بالنماذج الناجحة من رجال الأعمال في المجتمع المصري".

جاء ذلك خلال كلمة محافظ الدقهلية في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها مديرية العمل بالدقهلية ، اليوم، تحت عنوان "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع قطاع الحماية المدنية والإسعاف والتي تستهدف تفعيل تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.

واكد "مرزوق" ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم والمساندة لذوي الهمم لما لهم من حق علينا بموجب الدستور.

ولفت ان الرئيس السيسي هو الداعم الأول لهم وفي عهده وبرعايته تقدم لهم اجهزة الدولة كل العناية والرعاية في كافة المجالات.

و ثمن "المحافظ" الجهود الكبيرة التي يبذلها مرفق الإسعاف في مصر بشكل عام وفي الدقهلية بصفة خاصة ووجه ايضا الشكر والتقدير لقطاع الحماية المدنية لدوره البارز والاصيل في انقاذ الارواح والممتلكات اوقات الازمات.

وقال "مرزوق" ان الهدف الكبير من هذه المبادرة "بداية" للتنمية البشرية هو ضرورة ان يستشعر المواطن اهميته لدي اجهزة الدولة بتحقيق مطالبه ليترسخ في داخله الانتماء لهذه البلد الغالية علينا جميعا.

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