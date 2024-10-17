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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القومية للأنفاق: إجراء اختبارات مكافحة الحريق بجوار محطة الكيت كات السبت القادم

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك ليلة السبت 19 أكتوبر / الأحد 20 أكتوبر 2024، إعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً.
وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.

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