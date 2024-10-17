وزير التموين يؤكد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية بشأن استيراد السلع الأساسية

بحث اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف "MIGA" التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر سبل تعزيز التعاون المشترك والاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة.

حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

كما ناقش الاجتماع مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها قالت ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية.

كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.