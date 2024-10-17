انطلاق ورشة عمل "سلامتك تهمنا" لتفعيل إجراءات السلامة المهنية بالمصانع بالدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية منسق مبادرة بداية بالمحافظة، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها مديرية العمل بالدقهلية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع قطاع الحماية المدنية والإسعاف والتي تستهدف تفعيل تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.

حضر الجلسة الإفتتاحية المستشار احمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، عبد الحميد الهنداوي عميد معهد السلامة والصحة المهنية سابقا، والدكتور أحمد عبد العاطي ممثل هيئه الاسعاف المصريه والدكتور نبيل شلبي، الخبير الدولي في ريادة الأعمال والنقيب محمد نور، ممثلا عن الحماية المدنية و احمد طه، من هيئة الاسعاف وقيادات مديرية العمل ومسئولي السلامة والصحة المهنية والاسعاف والحماية المدنية بالدقهلية وممثلي عدد من الشركات والمصانع الكبري علي مستوي المحافظة .

وأكد "مرزوق" ان موضوع ورشة العمل من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين والعاملين في كل القطاعات علي مستوي المحافظة، مطالبا بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والمصانع وكافة المصالح باعتبارها احد اهم ركائز حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ علي مقدرات الدولة.

وأشار "مرزوق" لاهمية ان تتضمن فاعليات ورشة العمل تغيير المفاهيم بشأن الوظائف وذلك من خلال التشجيع علي نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.

ومن جانبة أوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة الدقهلية المحاور الأساسية لورشة العمل التي تركزت في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوسع في التدريب ورعاية ذوي الهمم.

واوضح ان برنامج ورشه العمل يتضمن القاء محاضرات عن مخاطر بيئة العمل، وريادة الاعمال، وانواع الحرائق وطرق مكافحتها والاسعافات الاولية.

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