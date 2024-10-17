أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي ويكشف عن وصفة المولد في مطعم الحبايب

في لحظة مميزة من الحلقة السابعة، اعترف أحمد مالك بمشاعره تجاه هدى المفتي، ليشكل هذا الاعتراف نقطة تحول في علاقتهما. بعد هذه اللحظة الحميمية، كشفت القصة عن وصفة سحرية جديدة تُدعى "وصفة المولد"، التي جاءت في توقيت مثالي، وذلك ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب.

هذه الوصفة لم تكن مجرد أكلة عادية، بل حملت سحرًا خاصًا أتاح لهم فرصة لإسعاد الناس بطرق غير تقليدية. في أجواء احتفالية مستوحاة من روح المولد المصري، قرر الثنائي توزيع الطعام مجانًا على الناس، مما أضفى جوًا من البهجة والفرح وسط مظاهر الاحتفال الشعبية.

وخلال هذه الاحتفالات، أظهرت الحلقة مشهدًا مؤثرًا آخر عندما ركبت وديدة المراجيح في المولد مع صبحي.

كانت هذه اللحظة مليئة بالعاطفة، حيث انعكست مشاعرهما القوية لبعضهما البعض وسط الأجواء السحرية، حيث أن المراجيح، برمزيتها في المولد، حملت معاني الفرح الطفولي والانطلاق، وأظهرت الرومانسية الواضحة في كل لحظة بين وديدة وصبحي، مع الألوان الزاهية والأجواء التراثية للمولد، أضافت طابعًا ساحرًا للحلقة، ومزيجًا من الأصالة والدفء.

مسلسل مطعم الحبايب يعرض على منصة شاهد، وهو من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وانتصار وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم، وحمزة العيلي، من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد.