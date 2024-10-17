ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: بوريل يسعى لترجمة مطالبات إسبانيا وأيرلندا بقطع العلاقات مع إسرائيل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسباني الجنسية، وبلده  تعترف بدولة فلسطين، وهو متعاون و متعاطف تماما مع الشعب الفلسطيني.


وأضاف «المنيري»، خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بوريل نجح في جمع 27 دولة لإصدار بيان إدانة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اليونيفيل بلبنان، وذلك في الأيام الأخيرة، وهذا ما لم يحدث من قبل".
وذكر، أنّ بوريل يسعى إلى ترجمة ما طلبت به إسبانيا وأيرلندا في قطع العلاقات الاقتصادية والتجارة العالمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.


 

أخبار اتحاد الأوروبي إسرائيل إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي السياسة الخارجية الشعب الفلسطيني العلاقات الاقتصادية أيرلندا فلسطين