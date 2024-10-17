القاهرة الإخبارية: بوريل يسعى لترجمة مطالبات إسبانيا وأيرلندا بقطع العلاقات مع إسرائيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسباني الجنسية، وبلده تعترف بدولة فلسطين، وهو متعاون و متعاطف تماما مع الشعب الفلسطيني.



وأضاف «المنيري»، خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بوريل نجح في جمع 27 دولة لإصدار بيان إدانة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اليونيفيل بلبنان، وذلك في الأيام الأخيرة، وهذا ما لم يحدث من قبل".

وذكر، أنّ بوريل يسعى إلى ترجمة ما طلبت به إسبانيا وأيرلندا في قطع العلاقات الاقتصادية والتجارة العالمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.



