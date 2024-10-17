رئيس جامعة بنها يتفقد سير الدراسة بمقر الجامعة بالعبور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمقر الجامعة بالعبور، رافقه خلالها الدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، واستمع إلى بعض الطلاب الملتحقين بالبرامج الجديدة بكليتي الزراعة والعلوم، ودار حوارًا معهم حول الدراسة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التواصل المستمر مع القيادات الأكاديمية من أجل التعرف على مشكلاتهم إن وجدت والعمل على حلها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة، بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأشاد "الجيزاوي" بالخدمة التعليمية المتميزة التى يقدمها مقر جامعة بنها بالعبور، والتى تحقق سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب.

رئيس جامعة بنها

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