ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الدراسة بمقر الجامعة بالعبور

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمقر الجامعة بالعبور، رافقه خلالها الدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، واستمع إلى بعض الطلاب الملتحقين بالبرامج الجديدة بكليتي الزراعة والعلوم، ودار حوارًا معهم حول الدراسة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التواصل المستمر مع القيادات الأكاديمية من أجل التعرف على مشكلاتهم إن وجدت والعمل على حلها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة، بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأشاد "الجيزاوي" بالخدمة التعليمية المتميزة التى يقدمها مقر جامعة بنها بالعبور، والتى تحقق سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب.

رئيس جامعة بنها

IMG-20241017-WA0008
IMG-20241017-WA0008
IMG-20241017-WA0007
IMG-20241017-WA0007
IMG-20241017-WA0009
IMG-20241017-WA0009
IMG-20241017-WA0006
IMG-20241017-WA0006
جامعة بنها بالعبور رئيس جامعة بنها سير العملية التعليمية متابعة سير العملية التعليمية ناصر الجيزاوي