محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات برنامج "ڤاليو" التدريبي

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، ختام فعاليات برنامج "ڤاليو" التدريبي لتطوير وتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، والذي استمر على مدار خمسة أيام بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا في تأهيل 100 شاب وشابة، حيث تم تزويدهم بالمهارات الشخصية، القيادية، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى توعيتهم بالمشروعات القومية للدولة، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الاستثمار في تنمية قدرات الشباب هو من أهم الخطوات التي تتخذها الدولة نحو بناء مستقبل مستدام، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن اليوم الأخير من البرنامج شهد جلسات تدريبية مكثفة حول القيادة الفعالة وإدارة المشروعات، مؤكدًا أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب لدعم تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

يذكر أن برنامج "ڤاليو" انطلق لأول مرة في عام 2023، حيث نجح في تدريب 5000 شاب، ويستمر هذا العام بتقديم المزيد من التدريبات النوعية التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

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