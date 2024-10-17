محافظ الدقهلية يجرى جولة تفقدية بشوارع المنصورة ويوجه بطرح السلع بأسعار مخفضة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة المنصورة تفقد خلالها عدد من الشوارع بالمدينة شملت شارع مستشفي الصدر وفخر الدين خالد وعزبة عقل والجلاء .والتقى المحافظ المواطنين واستمع الى مطالبهم ومشكلاتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة ووعد بالعمل علي حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة والوحدات المحلية نطاق شرق وغرب المدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمنصورة:

شملت جولة المحافظ مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية ورياض الاطفال بالمنصورة اطمأن خلالها علي سير العملية التعليمية والتقى التلاميذ والأطفال داخل الفصول ومكتبة المدرسة

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز البلدية ويوجه بعدم الصرف لأكثر من بطاقتين:

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من أفران الخبز بمنطقة عزبة عقل واكد علي اهمية الالتزام بالمواصفات وجوده انتاج الرغيف .

وشدد مرزوق علي عدم صرف الخبز لأكثر من بطاقتين للفرد الواحد مشيرا الى ان المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية في قطاعي التموين ومباحث التموين لديها الحرص الكامل علي وصول الدعم لمستحقيه وايضا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الافران المخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة لعمل الافران وانتاج وصرف الخبز للمواطنين.

محافظ الدقهلية يشدد على أصحاب المنافذ ببيع السلع بأسعار مخفضة:

وتفقد المحافظ خلال جولته منافذ الخضار والفاكهة وشدد علي ضرورة الالتزام ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والقيام بتعليق قوائم الأسعار علي السلع المعروضه تخفيفا للعبء عن المواطن البسيط .

وقال "مرزوق"ان الهدف من إقامة هذه المنافذ هو بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة مع تحقيق هامش ربح منخفض من أجل خلق روح التنافس ومحاربة الغلاء.

وفي ذات السياق أكد "مرزوق" علي أهمية متابعة اعمال النظافة ورفع القمامة اولا بأول مشيرا الي ان قضية نظافة وتحسين مستوي الخدمة في قطاع النظافة بالشوارع والميادين تأتي علي رأس الأولويات.

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