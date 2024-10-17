"سراج" يشهد احتفالية مجمع إعلام سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية مجمع الإعلام النموذجي بسوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعقيد وائل أبو القاسم نائبا عن المستشار العسكري بسوهاج، وايمان علي مدير المجمع الإعلامي، وعدد من المواطنين وطلاب المدارس .

وتأتي الاحتفالية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتخليدا لذكرى النصر المجيد.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيب من مدير المجمع الإعلامي بالسيد المحافظ والحضور جميعا، ثم كلمات للحضور عن حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها، ثم عرض فقرات فنية لطلاب المدارس.

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