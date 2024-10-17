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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تقرير الطب الشرعي ينفي تعرض طفلة لإهمال أثناء جراحة بالعمود الفقرى

أرشيفية
أرشيفية
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قررت  نيابة مصر القديمه الجزئية، حفظ التحقيق في  واقعة تعرض طفلة لحادث إهمال طبي، من طبيب جراحة عظام بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، عقب تسلم النيابة لتقرير الطب الشرعي الذى جاء فيه عدم وقوع ثمة إهمال طبي أثناء الجراحه، أدى إلي مضاعفات للطفلة.

 

وجاء في أقوال ام الطفلة " فاطمة" ، أنها تتهم الطبيب «ط. ا»، بالإهمال الطبي، وأوضحت أن ابنتها تعاني من مرض وألم في العظام، وتم إجراء الكشف الطبي عليها وتحديد موعد جراحة في شهر إبريل الماضي ودخلت ابنتها غرفة العمليات لإجراء جراحة استعدال وتثبيت فقرات للعمود الفقري.

 

 وأضافت أنها عقب إجراء الجراحة تبين إصابتها بمضاعفات نتيجة الجراحة آثرت على حالتها الصحية، وسببت لها مشاكل في العمود الفقري.

 

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من سيدة تتهم، طبيب جراحة عظام بمستشفي المنيل، بالأهمال الطبي في حالة طفلتها، وحررت محضر رقم 2637 لسنة 2024 إداري مصر القديمة.

إجراء جراحة أبريل الماضي التحقيق في واقعة الاهمال الطبي