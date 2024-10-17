جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إقامة جلسة حوارية مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة والتي تقام خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

على مدار سنوات عمله، نجح أبو أسعد في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).

تقام الندوة يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً، بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.