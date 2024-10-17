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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لجنة هندسية لفحص عقار السيدة زينب المنهار والعقارات المجاورة

أرشيفية
أرشيفية
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بدأت نيابة السيدة زينب، اليوم، التحقيق في واقعة انهيار جزئى، بأحد العقارات، دون وقوع ضحايا، وأمرت النيابة بالإستعلام عن العقار من الحى، وما إذا كان صدر له قرارات إزالة.
كما أمرت بندب لجنة عندسية، لفحصه، وفحص للعقارات المجاورة تحسبًا لحدوث أية تصدعات.

وقع انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق  بمنطقة السيدة زينب ، دون وقوع اصابات

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي في عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين حدوث انهيار جزئي في عقار قديم وخالي من السكان مما تسبب في سقوط أجزاء من الجزء الخلفى منه، وتم فرض كردون أمني بمحيطه، خشية من انهيار العقار بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 طوابق التحقيق في واقعة بمنطقة السيدة زينب دون وقوع إصابات قرارات ازالة