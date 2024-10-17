قتل أم انتحار؟.. الشرطة تكشف سبب وفاة المغني العالمي ليام باين

فجع جمهور الفرقة الموسيقية العالمية الشهيرة one direction على وفاة أحد أعضائها مساء أمس، وهو ليام باين حيث أعلنت الشرطة الأرجنتينية في بيان لها، سقوط المغني العالمي من الطابق الثالث بأحد الفنادق في الأرجنتين ليفارق الحياة عن عمر يناهز 31 عامًا، ونشرت تقارير رسمية من تحقيقات الشرطة واقاويل الشهود حول الوفاة والساعات التي سبقت وجوده جثة هامدة في فناء الفندق وبعد اعلان خبر وفاته انتشرت الكثير من النظريات على مواقع التواصل الاجتماعي وتبرز "البوابة نيوز" التصريحات والتقارير الرسمية حول الوفاة واقاويل الشهود والساعات الاخيرة في حياته.

-التصريحات الرسمية لوفاة المغنى الشاب:

*وجد جثمانه فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين ووصلت الإسعاف في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة.

*الإسعاف وجد أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه.

*أشارت الإسعاف إلى أن هناك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف جثة.

*تقرير الشرطة يقول إنهم استدعوا إلى الفندق بعد تقارير عن رجل عدواني ربما كان تحت تأثير المخدرات والكحول سقط من أعلى.

*تشريح الجثة لم يكتمل بعد، لذا لم تصرح الشرطة رسميا في هذه المرحلة، إذا كانت الوفاة جريمة قتل أو لا.

*بيان رسمي للشرطة نشرته CNN، أنه تم توجيه أفراد الشرطة إلى الفندق بعد الظهر إثر مكالمة هاتفية للطوارئ، حيث تم إبلاغهم عن رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وكان طاقم الفندق قد طلب مساعدة عاجلة من الشرطة في اللحظات التي سبقت سقوط المغني.

*قام بالمكالمة الهاتفية موظف في الفندق الذي سقط منه المغني ثم عاود الاتصال بعد انقطاع الخط مع الخدمة، قائلاً: " لا أعرف ما إذا كانت حياة الضيف في خطر الغرفة بها شرفة ونخشى أن يفعل شيئًا ما".

*وقال شهود عيان إن ليام وباين كان يتصرف بعنف في بهو الفندق وحطم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

*في التحقيقات الرسمية قال مدير الفندق إنهم كانوا قلقين على صحة الضيف الذي كان يدمر غرفته دون تمكن موظفي الفندق من الدخول، وقال المتحدث باسم وزارة الأمن في بوينس آيرس، بابلو بوليسيكيو، إن باين "ألقى بنفسه من شرفة غرفته" بالفندق.

*ونشرت جريدة، ذا صن، مكالمة الفندق للنجدة، قبل دقائق معدودة من سقوط المغني ليام باين من شرفة غرفته في الطابق الثالث.

*وبحسب موقع «TMZ» أن التحقيقات بدأت من أجل كشف سبب الوفاة، خاصة أن الأمر به شبهة جنائية، فإن السقوط من الممكن أن يكون عرضياً، وبعض التقارير الأخرى تفيد أنه حدث شجارًا بينه وبين صديقته من بعدها انتابته حالة من الغصب دفعت به إلى القفز، وتقارير أخرى تفيد أن هناك طرف ثالث في الأمر هو الذي كان السبب وراء سقوطه.

*وتداولت بعض الصحف أن المغني وفاته جاءت بسبب انتحاره بعد معرفته بخيانة صديقته له، حيث ألقي بنفسه من الطابق الثالث.

*ونشر موقع ديلي ميل معاناة ليام المرضية منذ صغره، حيث ولد ليام قبل موعد ولادته الطبيعية بـ 3 أسابيع وظل من عمر يوم إلى 4 سنوات يعاني من مشكلات صحية تتطلب حصوله على كم ضخم من الحقن، نظرا لاكتشاف أن إحدي كليته لا تعمل بشكل كامل وبها ندوب نتيجة ولادته بشكل مبكر وهو ما تسبب له في الكثير من المشكلات الصحية فيما بعد وعانى من الآلم، كما مر بمرحلة صعبة حيث دخل في إدمان الكحول ومحاولته الإقلاع عنه من خلال دخوله لمراكز إعادة التأهيل.



-معلومات اخرى حول الوفاة وحياة المغني الراحل:

*شارك باين بعض المشاهد من زيارته للأرجنتين على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وبدا بحال جيدة في مقاطع الفيديو هذه التي نشرها قبل دقائق من خبر وفاته.

*نشرت الشرطة صور لغرفته في حالة فوضى وكسر في شاشة التلفزيون وبعض المواد والأشياء التي لم يعلن رسميا حول طبيعتها.

*الفيديو الذي نشره باين قبل وفاته بدى في حالة جيدة وسعيد وتظهر معه صديقته داخل الغرفة على الرغم من التقارير التي تقول انها غادرت الفندق قبل الوفاة بيومين ويرجح ان الفيديو تم تصويره اثناء وجودها معه ونشره بعد رحيلها، ولكن بعد أسبوعين من الإقامة في الأرجنتين، فضلت مغادرة الفندق والعودة إلى بلادها، على البقاء برفقة ليام يومين إضافيين.

*وبررت سبب مغادرتها بشعورها بالملل للبقاء في المكان ذاته، وأنها كانت بحاجة للعودة إلى منزلها، مُشيرةً إلى أنها أصيبت بطفح جلدي غريب بسبب شعور بالقلق والخوف من الصعود على متن الطائرة، وقالت في فيديو شاركته عبر حسابها في "تيك توك": بصراحة، أحب أمريكا الجنوبية لكنني أكره البقاء في مكان واحد لفترة طويلة جدا، وكان من المفترض أن نكون هناك لمدة خمسة أيام، تحولت إلى أسبوعين حيث كان يحضران حفل نيل صديق ليام في الفرقة هناك وقاموا بمد الاقامة لفترة اطول.

*ليام كان قد تحدث سابقاً عن صراعه مع إدمان المخدرات والكحول وفي يونيو 2023، قال إنه كان نظيفاً لمدة ستة أشهر بعد فترة إعادة تأهيل استمرت 100يوم.

*تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منشور لحبيبته السابقة تقوم بفضح اشياء قام بها ليام اثناء علاقتهم حيث قام بتعنيفها وضربها وتسبب في اجهاضها واصدرت كتاب يحكي فيه عن الأمر وهناك تلميحات غير رسمية من المتابعين حول علاقة هذا الفيديو والكتاب بالوفاة.

*أحد شهود العيان شاهد ليام قبل صعوده الغرفة ووفاته بوقت قصير في حالة توتر شديد ويستخدم هاتفه وفي نفس الوقت التقط معه المعجبون عدد من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها بحالة طبيعية جدا ومرح للغاية وشاركوا الصور والفيديوهات الملتقطة معه على مواقع التواصل الاجتماعي.



*خطيبة ليام السابقة وتدعى مايا هنري حصلت قبل أيام قليلة من وفاته على أمر بالتوقف عن مهاجمته بعد نشر معلومات جديدة ومثيرة للقلق، وبحسب ما ورد، ادعت مايا أن ليام لم يتوقف عن الاتصال بها وكان مهووساً بالاتصال بأصدقائها وعائلتها، واعلنا الثنائي انفصالهم في عام 2022 وبعدها بدأ ليام علاقة بكيت حبيبته الحالية التي بدأ بمواعدتها في شهر أكتوبر من نفس العام.