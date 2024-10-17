محافظ الإسماعيلية يسلم ١٠ ماكينات خياطة لأوائل المتدربين بمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، بتسليم عشرة ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة وتسليم عدد ٢٥ عقد عمل لذوي الهمم، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وحسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.

وخلال الاحتفال أشار حسن الرداد إلى أنه يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة وإتاحة التدريب المهني لذوي الهمم على المهن التي يتطلبها سوق العمل لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية.

وأوضح أنه تم عقد بروتوكول تعاوني بين مديرية العمل بالإسماعيلية وشركة "چيد" لتفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل على أن يتم بدء التدريب للمتقدمين من الشباب الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لتشغيلهم في شركات القطاع الخاص.

وأكد أكرم على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موجهًا مديرية العمل بالإسماعيلية بالعمل على تدريب وتأهيل الشباب وطلاب المدارس الفنية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أكرم أنه تم توفير ٢٥ عقد عمل لذوي الهمم لتشغيلهم بشركات القطاع الخاص لتنفيذ رؤية الدولة الإستيراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

أوضح "أكرم" أنه تم تسليم عشر ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة وإقامة المشروع والتدريب العملي بقرية أبوخليفة مركز القنطرة غرب.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى التنمية البشرية للإنسان وتحقيق ما يصبو إليه من تنمية ذاتية وصحية وتعليمية ورياضية وثقافية وسلوكية؛ من أجل تقديم للمجتمع مواطنًا متعلمًا، متمكنًا قادرًا، واعٍ مثقفًا، وخلوقًا.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.